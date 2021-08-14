Южноуральцев ожидают жаркие выходные

Осадки возможны только на севере области в предстоящее воскресенье

В эти выходные, 14 и 15 августа, жителей Челябинской области ожидает жаркая погода. Как сообщили синоптики областного гидрометеоцентра, ртутные столбики поднимутся выше +30°C. Осадки возможны в воскресенье в северных районах области.

Сегодня днем в регионе воздух прогреется до +26, +31°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +9, +14°C. Днем потеплеет до +25, +30°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем воздух раскалится до +28, +30°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье ночью в областном центре похолодает до +11, +13, днем потеплеет до +27, +29°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре, жаркая погода обусловлена установившимся на территории региона антициклоном: в ночные часы будет прохладно, днем солнце будет прогревать воздух. Жаркая погода установится в Челябинской области на всю предстоящую неделю.