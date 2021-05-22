Южноуральцев ожидают жаркие выходные

В воскресенье, 23 мая, в регионе ожидаются грозы

В эти выходные в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. В некоторых районах области синоптики прогнозируют грозы. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В субботу в регионе осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +32°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью температура воздуха опустится до +11, +16°C, днем потеплеет до +26, +31°C, на юге области до +35°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в субботу осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28, +30°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, также без осадков. Ночью ртутные столбики опустятся до +14, +16°C, днем потеплеет до +30, +32°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям хороших выходных!