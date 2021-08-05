Южноуральцев ожидают штормовой ветер, грозы и жара

ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение

Сегодня, 5 августа, в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер, дожди и грозы. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ртутные столбики поднимутся до +37°C.

В Челябинске днем пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +32, +34°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днем столбики термометров покажут +37°C. На крайнем западе будет чуть прохладнее — до +28°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Региональное МЧС России опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой и напомнило о том, как защититься от сильного ветра:

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.