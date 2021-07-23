Южноуральцев ожидают ливни, грозы и аномальная жара

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

Сегодня, 23 июля, в Челябинской области ожидается жара до +37°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра также прогнозируют дожди, ливни, грозы и штормовой ветер.

В Челябинске обещают переменную облачность, небольшой дождь. Днем возможна гроза. Воздух прогреется до +27, +29°C. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Возможны грозы и град. Днем столбики термометров поднимутся до +29°C, на юге до +37°C. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы ожидаются до 20 метров в секунду.

Региональное МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что если сильный ветер и ливни застали на улице, то необходимо спрятаться в подъездах жилых домов.