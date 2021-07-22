Южноуральцев ожидают грозы и аномальная жара

Утром в некоторых районах Челябинской области возможны туманы

На Южном Урале становится все жарче. Сегодня, 22 июля, синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +35°C, грозы и кратковременные дожди.

В Челябинске обещают переменную облачность, небольшие дожди и грозы. Днем потеплеет до +31, +33°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе, согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В некоторых районах возможны туманы. Днем столбики термометров достигнут +35°C, в горах — до +27°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.