Южноуральцев ожидают дождливые и теплые выходные

В воскресенье, 20 июня, в некоторых районах региона потеплеет до +31°C

Предстоящие выходные, 19 и 20 июня, в Челябинской области будут дождливыми и теплыми. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на субботу, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +6, +11°C, в горах и низинах до +3°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +18, +23°C. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в некоторых районах региона. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье обещают облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные часы столбики термометров покажут +12, +17°C. Днем значительно потеплеет — до +22, +27°C. На юге воздух прогреется до +31°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в субботу прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ртутные столбики достигнут отметки +8, +10°C, днем воздух прогреется до +19, +21°C. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 20 июня, будет облачная погода с прояснениями, как ночью, так и днем прогнозируют кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +14, +16°C, днем потеплеет до +24, +26°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям хорошего настроения и позитивных выходных!