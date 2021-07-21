Южноуральцев ожидают дожди и аномальная жара

Синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер

Сегодня, 21 июля, синоптики областного гидрометеоцентра прогнозируют в Челябинской области кратковременные дожди, грозы и аномальную жару.

В Челябинске синоптики обещают кратковременный дождь, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +33°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать до 16 метров в секунду.

В регионе, согласно прогнозу, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха поднимется до +28, +33°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 20 метров в секунду.

Региональное МЧС предупреждает южноуральцев о непогоде и напоминает о том, что при сильном ветре опасно для жизни прятаться под деревьями или рекламными щитами. Лучше всего укрыться в подъездах жилых домов.