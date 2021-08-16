Южноуральцев ожидает жаркая неделя

Синоптики прогнозируют повышение температуры до +33°C

Новая неделя в Челябинской области будет аномально жаркой. По данным синоптиков областного гидрометеоцентра, сегодня, 16 августа, ртутные столбики поднимутся до +33°C.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +28, +30°C. Ветер северный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области ожидается переменная облачность, в восточных районах возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +28, +33°C. Ветер северный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Согласно долгосрочному прогнозу, размещенному на сервисе «Яндекс.Погода», жаркие температуры ожидаются на протяжении всей предстоящей недели. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.