Южноуральцев ожидает жаркая неделя

В понедельник, 19 июля, синоптики прогнозируют дожди и грозы

В предстоящий понедельник, 19 июля, в Челябинской области ожидается жаркая и дождливая погода. По данным синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, в отдельных районах региона возможны грозы и град.

В Челябинске синоптики прогнозируют переменную облачность, и в ночные, и в дневные часы ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит +15, +17°C, днем потеплеет до +26, +28°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе также обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В ночные часы ртутные столбики покажут +13, +18, в горах и низинах до +10°C. Днем столбики термометров достигнут +25, +30, на крайнем юге до +33°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду, днем возможны порывы от 13 до 18 метров в секунду.

Как сообщают южноуральские синоптики, предстоящая неделя будет жаркой. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.