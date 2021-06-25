Южноуральцев ожидает жаркая и дождливая погода

В отдельных районах региона возможны грозы, град и шквалистый ветер

Сегодня, 25 июня, в Челябинской области ожидаются грозы, кратковременные дожди и жаркая погода. Также синоптики прогнозируют град и шквалистый ветер. Подробнее о погоде в последний рабочий день рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе потеплеет до +25, +30°C, на крайнем юге — до +33°C. Облачно с прояснениями, кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы и град. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 16 до 21 метра в секунду.

В Челябинске днем обещают кратковременный дождь, грозу, град. Воздух прогреется до +25, +27°C. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы до 15—20 метров в секунду.