Южноуральцев ожидает жаркая и безветренная погода в выходные

Осадков синоптики не прогнозируют

В предстоящие выходные, 21 и 22 августа, южноуральцев ожидает аномальная жара до +37°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ясная и безветренная.

И в субботу, и в воскресенье в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15, +20°C, днем воздух нагреется до +32, +37°C. Ветер неустойчивый слабый.

В Челябинске 21 и 22 августа синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до +16, +18°C, днем палящее солнце раскалит воздух до +34, +36°C. Ветер также неустойчивый слабый.

МЧС продлило экстренное предупреждение об аномальной жаре. Спасатели настоятельно рекомендуют южноуральцам не выходить из дома в часы активного солнца, пить больше воды, принимать прохладный душ.