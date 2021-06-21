Южноуральцев ожидает теплая и ветреная погода

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 21 июня, синоптики обещают в Челябинской области ветреную погоду. Осадков не ожидается. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе ртутные столбики поднимутся до +20, +25°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +21, +23°C. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.