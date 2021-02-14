Южноуральцев ожидает шестидневная рабочая неделя

Затем жители Челябинской области, как и все россияне, будут отдыхать три дня

На предстоящей неделе жителям Челябинской области придется работать шесть дней вместо обычных пяти. А все потому, что грядет праздничный день 23 февраля. Зато последняя неделя февраля будет трехдневной. В Роструде напомнили, как работают и отдыхают южноуральцы и все россияне в целом.

«С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году длинная шестидневная рабочая неделя. Затем отдыхаем три дня подряд — с 21 по 23 февраля. Рабочими будут с 24 по 26 февраля»,— сообщили в Роструде.

Следующие длинные выходные ожидают южноуральцев в марте: к традиционным субботе и воскресенью, 6 и 7 марта, добавится понедельник, 8 марта.