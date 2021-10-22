Южноуральцев ожидает прохладная и снежная погода

Синоптики предупредили горожан о сильном ветре и гололедице

Сегодня, 22 октября, в Челябинской области ожидается небольшой дождь со снегом и сильный ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров покажут около 0°C, днем прогнозируют небольшое потепление до +6, +11°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололедица и отложение мокрого снега на проводах. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −1°C. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Воздух прогреется до +7, +9°C. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.