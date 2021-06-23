Южноуральцев ожидает дождливая погода

Жаркие дни сохранятся только на юге области

Сегодня, 23 июня, в Челябинской области ожидаются грозы, дожди и небольшое похолодание. В южных районах области сохранится жаркая погода. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем ртутные столбики в регионе покажут +18, +23°C. В южных районах области прогнозируют до +30°C. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в среду также ожидаются кратковременные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +19, +21°C. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.