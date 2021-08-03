Южноуральцев ожидают аномальная жара, грозы и порывистый ветер

В областном центре и некоторых районах региона пройдут кратковременные дожди

Сегодня, 3 августа, в Челябинской области возможны небольшие дожди и грозы. Температура воздуха, по данным синоптиков областного гидрометеоцентра, поднимется до +36°C.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха поднимется до +30, +32°C. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области также возможны кратковременные дожди, местами грозы. Днем ожидается потепление до +33°C, на юге воздух прогреется до аномальных +36°C. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.