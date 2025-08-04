Южноуральцев обяжут бороться с борщевиком на своих участках

Раньше избавляться от вредных растений нужно было только на сельхозземлях

Жители Челябинской области должны будут уничтожать борщевик и другие опасные для окружающей среды растения на собственных дачах и в садах. Соответствующий закон, предусматривающий защиту земель от распространения инвазивных (чужеродных) растений, подписал президент Владимир Путин.

Так, с 1 марта 2026 года владельцы участков и обладатели сервитутов (лица, имеющие право ограниченного пользования чужой землей) должны будут проводить мероприятия по борьбе с опасными растениями, в том числе с борщевиком Сосновского. Уничтожать их можно любыми способами, не запрещенными законодательством.

Также избавляться от вредных видов растений должны будут на особо охраняемых природных территориях, раньше такая обязанность была только у владельцев сельскохозяйственных земель.

Перечень вредителей в каждом регионе будет свой, субъекты РФ сами определят, какие растения для них чужеродные.