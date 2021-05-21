Южноуральцев наградили онлайн за продвижение IT‑технологий

Ростелеком подвел итоги профессионального конкурса журналистов





Ростелеком отметил лучшие работы об инновациях в сфере ИТ и телекоммуникаций. Итоги регионального этапа X конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» подвели на Урале.

На региональный этап конкурса поступило 448 материалов от представителей СМИ и блогеров УрФО и Пермского края. Оглашение победителей прошло в онлайн-формате.

Работы журналистов и блогеров были представлены в номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа». Также материалы о технологиях, меняющих жизнь, можно было заявить в двух спецноминациях: «Кибербезопасность» и «Цифровая экономика».

В течение всего прошедшего года уральские журналисты освещали темы жизни и работы в дистанционном режиме в условиях пандемии, о строительстве оптических линий к удаленным населенным пунктам и социальным объектам, об установке тепловизионных решений для компаний и учебных учреждений.

«Тема цифрового „мира на дистанте“, безусловно, очень часто появлялась в работах журналистов, заявленных на конкурс в этом году. Но что особенно ценно, в материалах нашло отражение и то, почему мы все остались на связи: работа связистов, инфраструктурного провайдера компании „Ростелеком“, возможности и прорывы новой цифровой реальности. Здорово, что, несмотря на повсеместный онлайн, уральские журналисты активно писали и делали сюжеты о телекоме, а также заявляли их на конкурс», — прокомментировала директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», член конкурсного жюри Ирина Щенникова.

Лидером по числу заявленных работ — 163 поданных материала — стала номинация «Радио и телевидение». На втором месте — «Интернет-СМИ»: на победу здесь претендовало 130 работ. В номинацию «Печатная пресса» было заявлено 52 работы. Уральские блогеры подали 19 постов и видеоматериалов в «Социальные медиа».

Среди победителей конкурса — журналист медиахолдинга «Первый областной» Леонид Клименчук с работой «Деревня онлайн». Победители уральского этапа продолжат борьбу на федеральном уровне, итоги конкурса станут известны в июне 2021 года.