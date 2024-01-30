Южноуральцев, которые на выборах президента будут голосовать впервые, ждут подарки

Молодым избирателям подарят мерч кампании

Юным жителям Челябинской области, которым исполнилось 18 и которые впервые придут на избирательные участки, подготовили подарки, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на председателя облизбиркома Евгения Голицына.

«Мы всегда готовим презенты голосующим впервые. Не станет исключением и нынешняя кампания по выборам президента. Мы подготовили для новых избирателей небольшие подарки — это бейсболка и ручка с логотипом, „галочкой-триколором“», — сказал Евгений Голицын.

Он добавил, что в муниципалитетах региона также есть практика поздравлять впервые голосующих с обретением права голоса.

«Городские округа, муниципальные районы всегда от себя что-то дарят. Думаю, они подключатся», — сказал председатель облизбиркома.