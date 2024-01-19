В Челябинском областном кожно-венерологическом диспансере пройдет неделя репродуктивного здоровья. Любой желающий сможет бесплатно сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
В комплексное обследование входит:
— кровь на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис,
— обзорный мазок,
— диагностика половых инфекций методом ПЦР (уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидийная инфекция, гарднереллез, гонококковая инфекция (для женщин), трихомонадная инфекция и урогенитальный кандидоз, сифилис).
«Прием и анализы будут бесплатными. По результатам обследования врачи назначат необходимое лечение, предложат диспансерное наблюдение, проведут контрольное обследование по окончании лечения», — отмечают в пресс-службе.
Акция будет проходить с 22 по 29 января. Комплексное обследование смогут пройти пациенты репродуктивного возраста: женщины от 15 до 49 лет и мужчины с 14 до 60 лет.
Записаться на прием можно:
— по телефону 8 (800) 201-06-29 (указать при записи, что в рамках акции);
— на портале «Госуслуги»;
— на портале Здрав.талон.
На прием можно будет прийти по следующим адресам:
— Челябинск, ул. Яблочкина, 24, с 8:30 до 16:00;
— Троицк, ул. Гагарина, 90, с 8:00 до 15:00;
— Златоуст, проспект Гагарина, 3 линия, дом 7, с 8:00 до 15:00;
— Чебаркуль, ул. Мира, 12, с 8:00 до 15:00;
— Сатка, 1-й квартал, дом 4, с 8:00 до 15:00.
С собой нужно захватить паспорт.