Южноуральцев бесплатно проверят на 8 инфекций, передающихся половым путем

Акцию проводит областной кожно-венерологический диспансер

В Челябинском областном кожно-венерологическом диспансере пройдет неделя репродуктивного здоровья. Любой желающий сможет бесплатно сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В комплексное обследование входит:

— кровь на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис,

— обзорный мазок,

— диагностика половых инфекций методом ПЦР (уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидийная инфекция, гарднереллез, гонококковая инфекция (для женщин), трихомонадная инфекция и урогенитальный кандидоз, сифилис).

«Прием и анализы будут бесплатными. По результатам обследования врачи назначат необходимое лечение, предложат диспансерное наблюдение, проведут контрольное обследование по окончании лечения», — отмечают в пресс-службе.

Акция будет проходить с 22 по 29 января. Комплексное обследование смогут пройти пациенты репродуктивного возраста: женщины от 15 до 49 лет и мужчины с 14 до 60 лет.

Записаться на прием можно:

— по телефону 8 (800) 201-06-29 (указать при записи, что в рамках акции);

— на портале «Госуслуги»;

— на портале Здрав.талон.

На прием можно будет прийти по следующим адресам:

— Челябинск, ул. Яблочкина, 24, с 8:30 до 16:00;

— Троицк, ул. Гагарина, 90, с 8:00 до 15:00;

— Златоуст, проспект Гагарина, 3 линия, дом 7, с 8:00 до 15:00;

— Чебаркуль, ул. Мира, 12, с 8:00 до 15:00;

— Сатка, 1-й квартал, дом 4, с 8:00 до 15:00.

С собой нужно захватить паспорт.