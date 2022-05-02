Южноуральцам обещают солнечную и ветреную погоду

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 2 мая, в Челябинской области обещают солнечную погоду без осадков. Однако синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о сильном ветре: порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до +3°C, в горах и низинах температура воздуха опустится ниже нуля. Днем воздух прогреется до +9, +14°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, днем порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске осадков синоптики также не прогнозируют. В утренние часы ртутные столбики покажут около 0°C, днем потеплеет до +11, +13°C. Ветер северо-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.