Южноуральцам обещают облачную погоду без осадков

На дорогах утром возможен гололед

Сегодня, 6 апреля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, осадков не прогнозируют. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до +8°C.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около 0°C, днем потеплеет до +3, +8°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Утром на дорогах возможен гололед. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около −3°C, днем поднимутся до +5, +7°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.