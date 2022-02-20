Южноуральцам обещают небольшой снег и порывистый ветер

В Челябинске осадков не ожидается

Сегодня, 20 февраля, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха будет теплой, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около −22°C, в горах значительно теплее — до −14°C. Днем воздух прогреется до −3, +2°C, на юге будет прохладнее — до −8°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут −19°C, днем потеплеет до −1, −3°C. переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.