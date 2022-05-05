Южноуральцам обещают дождливую и ветреную погоду

В отдельных районах Челябинской области возможны грозы

Сегодня, 5 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +22°C, при этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дождливую и ветреную погоду.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около +7°C. Днем температура воздуха составит +17, +22°C, однако на севере области обещают до +17, +22°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди. В утренние часы ртутные столбики достигнут около +6°C, днем потеплеет до +19, +21°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.