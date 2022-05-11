Южноуральцам обещают ветреную погоду

При этом столбики термометров поднимутся почти до +20°C

В четверг, 12 мая, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут от 0 до +5°C. Днем воздух прогреется от +14 до +19°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит от +3 до +5°C, днем потеплеет от +17 до +19°C. Ветер юго-западный, южный от 7 до 12 метров в секунду.