Южноуральцам обещают теплую и солнечную погоду

В отдельных районах синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 24 апреля, в Челябинской области прогнозируют солнечную и теплую погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух в регионе прогреется до +17°C.

Утром в регионе ртутные столбики покажут до +1°C, днем значительно потеплеет — до +12, +17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается около 0°C, днем столбики термометров поднимутся до +13, +15°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.