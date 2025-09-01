Южноуральцам запретили держать в квартирах тигров, кобр и пингвинов

Ограничение также распространяется на ядовитых пауков и еще более чем сотню видов животных

Сегодня, 1 сентября 2025 года, в России вступил в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В него включен 121 вид — от тигров и кобр до пингвинов и электрических угрей, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Под ограничения попали как дикие млекопитающие, так и ряд рептилий, птиц, амфибий, рыб и паукообразных — животные, представляющие опасность для человека или вызывающие трудности при содержании в неволе.

Так, под запретом для содержания в квартире — крупные хищники, такие как тигры, львы и леопарды, а также слоны, носороги, бегемоты, гиены и представители приматов, волки, медведи, лисицы и дикобразы.

Запрещено держать в квартирах и домах крокодилов, ядовитых змей, включая кобр и мамб, а также крупных удавов и питонов. В список попали ящерицы, такие как комодские вараны, и черепахи с длиной панциря более 30 см, аквариумные обитатели, включая акул, мурен, скатов, электрических угрей и морских млекопитающих — китов, ламантинов, моржей и тюленей.

Кроме того, дома будет нельзя держать пингвинов, страусов, журавлей, фламинго и филинов.

Ограничение также распространяется на ядовитых пауков, в том числе черную вдову, скорпионов и ряд тропических древесных лягушек.

Запрет не касается зоопарков, цирков, океанариумов, дельфинариев и организаций, имеющих специальные лицензии. Кроме того, у тех, кто уже держит таких питомцев, их не отнимут — закон обратной силы не имеет.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Предыдущая версия списка действовала с января 2020-го, перечень включал более 100 видов животных.