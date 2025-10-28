Южноуральцам вручили государственные награды РФ

Также жителей Челябинской области отметили региональными знаками отличия

Сегодня, 28 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды выдающимся представителям промышленности, медицины, образования, культуры и социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Сегодня в этом зале собрались лучшие представители Челябинской области — рабочие и руководители промышленных предприятий, специалисты, посвятившие свою жизнь здравоохранению, искусству, развитию энергетики, дорожного строительства, государственные служащие. У каждого из вас свой путь к успеху, но всех вас объединяет высокий профессионализм, верность своему делу», — сказал Алексей Текслер.





Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечены работники Магнитогорского металлургического комбината Вадим Воронин и Евгений Огородник, а также генеральный директор Научно-производственного объединения электромеханики Андрей Козлов за существенный вклад в развитие металлургической и космической отраслей.





Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили представителям культуры региона и промышленных предприятий.

Заместитель главврача Областного перинатального центра Алексей Фортыгин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заведующему отделением ГКБ № 9 Челябинска Александру Кулаеву вручили медаль Луки Крымского. Главврач ОБК № 3 Михаил Вербицкий и главврач ГКБ № 9 Олег Денисов получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Заслуженным артистом РФ стал руководитель Нового Художественного театра Евгений Гельфонд. Почетные звания «Заслуженный машиностроитель РФ» и «Заслуженный металлург РФ» присвоили работникам Магнитогорского металлургического комбината и автомобильного завода «Урал».





Южноуральцы, внесшие вклад в развитие транспорта и энергетики региона, также получили свои награды. Сергей Костомаров стал заслуженным работником транспорта РФ, а Владимир Харчук — заслуженным энергетиком РФ.

Председателю профсоюзной организации АЗ «Урал» Валерию Болотову, помощнику гендиректора ООО «Прикладные технологии» Максуту Якупову губернатор вручил благодарность президента РФ.

Также южноуральцев отметили областными наградами. Алексей Текслер вручил медали «За вклад в развитие Челябинской области» и «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечен Фларит Абдуллин, воспитавший четырех детей.