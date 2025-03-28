Южноуральцам вручены государственные и областные награды

Отмечены сотрудники стратегических предприятий, медработники, педагоги, общественники, спортсмены, семьи и ветераны

Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды Российской Федерации и Челябинской области — их был удостоен 31 южноуралец, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона подчеркнул неоценимый вклад каждого награжденного в развитие области и всей страны:

«Каждый из вас своим трудом заслужил признание общества, проявил особую ответственность, высокий профессионализм, верность гражданскому долгу. Всех вас объединяет одно очень важное качество. Вы — патриоты нашей страны и Челябинской области».

Особо отмечен вклад сотрудников стратегических предприятий Южного Урала, обеспечивших экономическую стабильность страны в сложных геополитических условиях. Помимо этого, награды получили медицинские работники, педагоги, общественные деятели, спортсмены и представители других профессий, проявившие высочайший профессионализм и самоотдачу.

Глава региона выразил благодарность семье Сафоновых из Чебаркуля, удостоенной медали ордена «Родительская слава». Супруги воспитывают четверых сыновей.

«Эта высокая награда станет знаком глубокого уважения, общественного признания вашего почетного родительского труда, вклада в сохранение лучших традиций. Таких крепких семей в нашей стране и в нашем регионе должно быть как можно больше», — подчеркнул Алексей Текслер.

По указу президента РФ Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены Виктор Мамин и Сергей Колчанов. Еще двое южноуральцев удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль Луки Крымского глава региона вручил одному медицинскому работнику. Также были присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Алексей Текслер вручил две Почетные грамоты президента РФ и Благодарственное письмо президента РФ. Кроме того, девяти южноуральцам объявлена благодарность главы государства.

Высокого звания «Почетный гражданин Челябинской области» удостоен Константин Чуманов — ветеран Приборостроительного завода в Трехгорном, Герой Труда РФ и руководитель регионального отделения организации «Трудовая доблесть России». Его многолетний труд и вклад в развитие промышленности региона стали примером для подражания.

Алексей Текслер вручил четыре медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени и два знака отличия «За безупречную службу». Кроме того, были присвоены почетные звания «Заслуженный работник образования Челябинской области» и «Заслуженный ветеринарный работник Челябинской области».

В завершение церемонии Алексей Текслер подчеркнул важность единства и сплоченности в условиях современных вызовов.

«Ваши профессиональные достижения помогают нам всем идти вперед, вместе менять жизнь к лучшему», — резюмировал Алексей Текслер.