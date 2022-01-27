Южноуральцам стало легче отличить контролера газа от мошенников

Фото специалиста граждане могут увидеть в мобильном приложении

Газовщики придумали, как защитить южноуральцев от мошенников, которые приходят в дома под видом реальных специалистов и втираются в доверие. Теперь жители точно смогут вычислить обманщиков при помощи мобильного приложения.

Три года Татьяна Порохина из Коркино пользуется газом. Все платежи и показания счетчиков отправляет через мобильное приложение. Теперь там же получает предупреждение: «Скоро придет контролер проверить оборудование».

«В приложении я заметила сообщение и даже фотографию человека, который ко мне придет. Это и безопасно, и удобно», — поделилась Татьяна Порохина.

Теперь, когда контролер постучит в дверь, его легко будет узнать. Если же на пороге окажется другой человек, это повод насторожиться.

«Это удобно и безопасно, позволяет абоненту узнать не только что к нему придут, но когда и кто», — прокомментировал начальник коркинского участка «Новатэк-Челябинск» Эдуард Векерле.

Чтобы такая удобная и безопасная система работала, все контролеры «НОВАТЭК-Челябинск» получили планшеты. Туда поступают заявки от жителей. В ответ автоматически отправляются данные проверяющего с фотографией.

«Абоненты более доверчивые. Они видят, что приходит именно сотрудник компании, видят его лицо и более свободно предоставляют доступ», — рассказал контролер газового хозяйства «Новатэк-Челябинск» Александр Паньщиков.

Все контролеры «НОВАТЭКа» стали мобильными. Дело за абонентами, ведь любые вопросы можно решать через мобильное приложение. Им на Южном Урале пользуются уже более 60 тысяч человек.