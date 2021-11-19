Южноуральцам спишут пени за электроэнергию перед Новым годом

Должникам необходимо заплатить по счетам до 1 декабря

В Челябинской области в октябре 2021 года пени начислили ста тысячам абонентов на общую сумму 80 миллионов рублей. Штрафы предъявили впервые за все периоды просрочки, начиная с июля 2019 года. Компания готова списать их, если владельцы лицевых счетов выполнят два условия, сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Сначала необходимо погасить задолженность до 1 декабря 2021 года. Также требуется до 25 декабря оплатить начисления за декабрь. Узнать сумму к оплате можно в личном кабинете «Уралэнергосбыта» после передачи показаний.

«Потребителям, выполнившим условия акции, пени в новый год будут списаны автоматически. Акция распространяется на абонентов всей Челябинской области, за исключением случаев, когда пени подтверждены судебными постановлениями и взыскиваются в порядке исполнительного производства», — сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Напомним, в Челябинской области садоводы задолжали за электроэнергию почти 30 миллионов рублей.