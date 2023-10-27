Южноуральцам советуют не отказываться от лекарств в пользу денежной компенсации

Две трети льготников уже выбрали живые деньги

Федеральные льготники сегодня могут получать лекарства бесплатно либо выбрать денежную компенсацию. Минздрав Челябинской области советует сделать выбор в пользу лекарств. Почему — объяснила начальник управления лекарственного обеспечения Минздрава Челябинской области Наталья Пересторонина.

«В Челябинской области 33,7% льготных категорий граждан сохраняют за собой право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг. Если пациент отказывается от льготных лекарств в пользу денег, он ограничивает себя в возможности получения лекарственной терапии в полном объеме», — говорит Наталья Пересторонина.

В Минздраве области замечают, что на Южном Урале создана стабильная система льготного обеспечения лекарствами. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждениях региона ведется персонифицированный учет льготного лекарственного обеспечения населения и оформление электронных рецептов. Получить лекарства сегодня можно в 106 аптечных пунктах по всей Челябинской области.

Кстати, за 9 месяцев 2023 года медики Челябинской области выписали федеральным льготникам около 655 тысяч льготных рецептов на более чем 1,5 млрд рублей.