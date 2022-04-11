Южноуральцам рассказали, почему подорожала капуста в торговых сетях

Региональный Минсельхоз организовал рейд по магазинам

В Копейске и Челябинске в понедельник, 11 апреля, по точкам торговых сетей прошли представители министерства сельского хозяйства, прокуратуры и антимонопольной службы. Какие меры по сдерживанию цен принимают в мэриях городов и что предлагают сети своим клиентам, а также почему подорожали овощи, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

При областном Минсельхозе действует рабочая группа, которая занимается мониторингом и анализом цен на продукты и товары первой необходимости. Региональный штаб возглавляет вице-губернатор Сергей Сушков. По поручению губернатора Алексея Текслера штаб работает по всей Челябинской области, проверяются не только случаи необоснованного завышения цен, но и доступности продуктов питания.

Так, крупные рейды прошли в магазинах Миасса. А в Магнитогорске цены на продукты питания проверил мэр Сергей Бердников. В один из таких рейдов в Копейск и Ленинский район Челябинска вместе с представителями министерства, прокуратуры и УФАС отправились корреспонденты ИА «Первое областное».

В понедельник, 11 апреля, в Копейске заместитель главы по финансам и экономике, начальник управления экономического развития Ольга Ланге показала, какие товары присутствуют в магазинах торговой сети из Кургана «Метрополис». По ее словам, в округе нет дефицита товаров, так как выбор среди объектов торговли немалый: в Копейске работают «Магнит», «Дикси», «Монетка», Metro Cash & Carry, магазины шаговой доступности и другие.

«С 1 мая откроется сезонная торговля овощами, действует развозная торговля, работают открытые площадки для пенсионеров, проходят разнообразные ярмарки. Мэрия Копейска городского округа старается предоставить все виды торговли для того, чтобы цены для жителей „не скакали“», — говорит Ольга Ланге.

Здесь в торговой сети «Метрополис» на полках представлены социально значимые товары по сниженным ценам. Так, булку хлеба пенсионеры могут купить за 18 рублей.

Всего в еженедельном мониторинге отпускных и закупочных цен, который ведется региональным Минсельхозом, до 50 позиций: от мяса разных видов до рыбных консервов и соленой сельди. А в ежедневный мониторинг цен входит 14 наиболее востребованных позиций: соль, мука, крупа, масло подсолнечное, хлеб, говядина, свинина, куры, яйца, масло сливочное, молоко питьевое, сахар, картофель, капуста.

Кстати, о капусте. На этот овощ стало поступать немало жалоб: стоимость килограмма белокочанной за несколько дней выросла до 100 рублей за килограмм.

«Наш местный урожай капусты сельхозпроизводители реализовали в марте по 45 рублей за килограмм. Сейчас капуста завозится только из Узбекистана, потому что там создают условия для ее выращивания в закрытых условиях. Чуть позже ее станут привозить из Казахстана, игроков на рынке станет больше. А летом у нас будет свой урожай, цена должна стабилизироваться», — пояснила заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова.

Ее слова подтвердил и представитель торговли.

«Капуста нового урожая всегда будет дороже, потому что всегда есть весенний спрос, но предложение по нему у поставщиков ограничено. Из-за этого и цены будут выше традиционных. Цены падают в конце мая, потому что поставщиков становится больше. Сейчас капуста на прилавках представлена поставщиком из Узбекистана»,

— пояснил директор гипермаркета «Лента» в Ленинском районе Челябинска Сергей Карабаш.

Он также рассказал журналистам и проверяющим, что по этой же причине цены на картофель разнятся на несколько десятков рублей.

«Картофель сегмента „эконом“ — это урожай прошлого года. Урожай этого года выше по цене, поскольку поставщиков еще не так много. Как только предложение будет расширено — как правило, в конце мая — цены будут снижены», — сделал прогноз Сергей Карабаш.

По словам начальника управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергея Березуева, на сегодняшний день все товары, на которые был повышенный спрос, имеются в наличии. Так, сеть «Лента» отменила ограничения по продаже сахара не более 10 кг в одни руки.

По словам Инны Подшиваловой, УФАС проводит проверку в отношении производителей сахара и дистрибьюторов, потому что товар есть не во всех магазинах. Но ажиотажный спрос спал. Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер напомнил об ответственности спекулянтов на рынке продовольствия.

«Челябинская область увеличивает продукцию агропромышленного комплекса. Это очень важно для продовольственной самодостаточности России. На прилавках областных точек торговли присутствуют 30% товаров местных производителей. Это большая доля для регионального предпринимательства, если сравнивать с другими регионами России», — отметила заместитель министра.

По товарам, где проверяющие заметили рост цен, прокуратура запросила документы для изучения обоснованности этого роста.



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