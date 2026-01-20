Южноуральцам рассказали о самых популярных схемах мошенников

Злоумышленники придумывают новые способы обмануть людей

Жителей Челябинской области предупреждают о том, что мошенники придумывают все больше способов для обмана. В одном ролике специалисты Федерального методического центра финансовой грамотности населения РЭУ им. Г. В. Плеханова собрали наиболее частые схемы, которые используют злоумышленники. Среди них: обновление приложения банка, звонок из правоохранительных органов, блокировка банковской карты, «родственник попал в беду», «вам положена льготная компенсация», замена полиса ОМС, скидки на оплату услуг ЖКХ, выгодные инвестиции, ошибочный денежный перевод, проверка подлинности банкнот, «пришло письмо или посылка», выигрыш приза или денежных средств.

Любой звонок, где обещают выгоду, просят назвать коды из СМС или приложений, а также назвать личные данные и данные банковских карт, — нужно срочно прекратить. Информацию нужно проверить в ведомстве или организации, из которой вам позвонили. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые отправляют незнакомые люди в сообщениях. Кроме того, для входа в банковские приложения, на портал «Госуслуги», в соцсети и мессенджеры нужно использовать двухфакторную аутентификацию.