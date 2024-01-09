Южноуральцам рассказали, кто может рассчитывать на компенсацию взноса за капремонт

Подать заявление можно на сайте госуслуг

Южноуральцы «серебряного» возраста могут подать заявление на предоставление компенсации взносов за капремонт, а граждане, проживающие в сельской местности, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Подать заявление можно в электронном виде на сайте «Госуслуги», об этом сообщает министерство социальных отношений.

Рассчитывать на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме могут неработающие граждане от 70 лет, которые живут одни или с членами семьи — неработающими пенсионерами или инвалидами (до 50% суммы взноса), а также пенсионеры 80+ (до 100%).

«Собственники жилых помещений, имеющие постоянную регистрацию, могут подать заявление на компенсацию за капремонт по ссылке», — рассказали в Минсоце.

Сельские специалисты могут обратиться за компенсацией расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

«За данной компенсацией гражданин может обратиться, если является пенсионером, работает и проживает в сельском населенном пункте или рабочем поселке Челябинской области, имеет стаж работы не менее 10 лет в сельских организациях, в том числе в областных государственных или муниципальных организациях культуры, медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организациях, учреждениях ветеринарной службы и организациях соцобслуживания. Важное условие — отсутствие задолженности по оплате услуг», — рассказали в министерстве.

Подать заявление можно по ссылке.

В Минсоце обращают внимание: если услугу можно получить как на федеральном, так и на региональном портале государственных и муниципальных услуг, необходимо выбрать только один способ — дважды подавать заявление не нужно.

Также через интернет могут оформить льготы семьи с детьми.

