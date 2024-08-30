Южноуральцам рассказали, каким будет сентябрь‑2024

В течение месяца ждут несколько циклонов, которые будут влиять на погоду

Погода в сентябре в Челябинской области будет в пределах нормы: среднемесячная температура составит +8…+12 градусов, обильных дождей не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В сентябре месячное количество осадков на Южном Урале предполагается около нормы — от 21 до 57 миллиметров. Температура также будет в пределах нормы», — рассказали синоптики.

В Челябинском Гидрометеоцентре уточняют, что средняя температура в сентябре в горных районах — около +8…+9 градусов, на остальной территории — +10…+12 градусов. Осадков больше всего традиционно выпадает в северной половине региона. Грозы в сентябре — редкость.

Синоптики подчеркивают, что прогноз предварительный и в зависимости от приходящих на территорию уральских регионов циклонов отдельные дни могут быть значительно теплее либо холоднее.

Например, первая неделя сентября начнется с 20-градусного тепла. К среде температура опустится до +15 градусов и ниже, пройдут дожди. А к выходным, по предварительным данным, снова потеплеет до +20 градусов.