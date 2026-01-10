Южноуральцам рассказали, как правильно выбросить живую новогоднюю елку

Главное правило: дерево должно быть чистым от украшений и не мешать мусоровозам

После праздников перед россиянами встает вопрос утилизации живых новогодних деревьев. Минэкологии Челябинской области напоминает южноуральцам о простых, но важных правилах, которые помогают не навредить природе и облегчить работу коммунальных служб.

Сперва необходимо очистить дерево от всех украшений. С елки или сосны необходимо снять мишуру, дождик, гирлянды и игрушки. Любой посторонний декор серьезно затрудняет дальнейшую переработку древесины. Выбрасывать хвойные деревья в обычный контейнер для смешанных отходов запрещено: это приводит к его переполнению и может повредить механизмы мусоровоза.

Для утилизации праздничных деревьев предназначены специальные площадки для крупногабаритного мусора. Если такой площадки во дворе нет, очищенную от украшений елку можно аккуратно оставить рядом с контейнерами, не перекрывая при этом подъездные пути для спецтехники. Продавцы, торговавшие деревьями на ярмарках, обязаны вывозить непроданные остатки самостоятельно.

Экологи также предлагают альтернативу — самостоятельную утилизацию. Измельченные с помощью секатора ветки и ствол можно отвезти в лес или использовать на дачном участке в качестве натурального укрывного материала и будущего удобрения. Таким образом, дерево, которое радовало в праздники, сможет принести пользу и после них.