Южноуральцам рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Постоянная подкормка может навредить как самим пернатым, так и природе

Некоторые жители Челябинской области считают, что подкармливать птиц зимой нет необходимости. Однако эксперты межрегиональной экологической общественной организации ЭКА уверены, что зимой птицам помощь людей все же необходима, и рассказали о том, как правильно их подкармливать, чтобы не отучить от естественной пищи.

По словам биолога Дмитрия Федорова, подкармливать птиц стоит именно в морозы, когда им требуется больше энергии на поиск пищи и обогрев. Однако не стоит делать это ежедневно в силу нескольких причин. Во-первых, прокормить птенцов такой пищей не удастся, им все равно нужны насекомые. Во-вторых, сало, злаки и дробленые орехи — это «фастфуд», который негативно сказывается на здоровье пернатых при регулярном потреблении. В-третьих, привыкнув к такой пище, птицы откажутся от насекомых и другой более питательной и полезной еды, а это уже принесет вред самому человеку и природе.

«Практическое значение птиц в условиях города достаточно велико. Наиболее важны насекомоядные виды, они регулируют численность вредных видов насекомых в парковых и лесопарковых зонах городов. Другие птицы иногда вызывают недовольство горожан, например серые вороны, численность которых в ряде крупных городов растет год от года. Но здесь есть и другая сторона медали: серые вороны питаются преимущественно пищевыми отходами, замещая тем самым крыс, распространителей разных видов инфекций», — рассказал Дмитрий Федоров.

Также он призвал южноуральцев принять участие в акции по изготовлению кормушек «Хранители птиц», а заодно узнать много нового о птицах.