Южноуральцам рассказали, как безопасно сканировать QR-коды

Они могут вести на фишинговые сайты или заразить устройство

В современной жизни QR-коды можно встретить повсеместно: мы переходим по ним, чтобы прочитать какую-то информацию или оплатить какие-то услуги. Но не все коды безопасные: некоторые ведут на фишинговые сайты или могут заразить устройство. НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с ГУ МВД России по Челябинской области напомнили южноуральцам правила безопасного сканирования QR-кодов.

Подозрение должны вызвать QR-коды, наклеенные поверх других объявлений в общественных местах. Такие чаще всего расклеивают мошенники с целью получения данных пользователя.

Если есть сомнения в безопасности ресурса, на который привел QR-код, то лучше не вводить там свои данные.

При переводе денег по QR-коду необходимо тщательно проверить реквизиты платежа.

Кроме того, важно использовать на смартфоне антивирусные программы, которые заблокируют подозрительные сайты и предотвратят установку вредоносного приложения.