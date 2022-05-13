Южноуральцам рассказали, где уже начался ремонт дорог

Многие объекты реализуются в рамках нацпроекта «безопасные качественные дороги»

В Челябинской области в разгаре дорожный сезон. Работы активно начали с наступлением благоприятной погоды. Список объектов, где на сегодня идет ремонт дорог, опубликовала пресс-служба регионального Миндортранса.

В Октябрьском районе слой покрытия на автодороге Челябинск — Октябрьское на участке с 63-го по 77-й км. На сегодня уже уложено 9,5 км асфальта. Также идут работы по укреплению обочин.

На автодороге Троицк — Степное в Пластовском районе на участке с 20-го по 30,6 км уже выполнены работы по фрезерованию покрытия, подрядчики укладывают выравнивающий слов, готово 5 км.

Капитальный ремонт идет в Увельском и Еткульском районах. Обновляют дороги Рождественка — Мордвиновка (участок протяженностью 7,25 км) и Белоносово — Александровка (участок протяженностью 3 км).

Продолжаются работы по реконструкции автодороги Шагол — Красное Поле — Обход города Челябинска в Сосновском районе. Сейчас рабочие создают верхний слой основания из черного щебня.

«Работы ведутся на границе Нязепетровска, на участке дороги Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли протяженностью 5,9 км. Здесь проводится кирковка (разрушение слоя дорожной одежды в процессе ремонта. — Прим. ред.) существующего покрытия и устройство основания дороги. В Нагайбакском районе проходит капитальный ремонт автодороги Татищево — Кужебаевский — Париж», — рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Капремонт запланирован в этом году на участке, ведущем к национальному парку «Таганай». На автодороге Златоуст — Магнитка идут подготовительные работы: рабочие удаляют пни, вырубают кустарник. Также идет укладка выравнивающего слоя на автодороге Южноуральск — Магнитогорск.

Список дорог в Челябинске, которые отремонтируют в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — в материале ИА «Первое областное».