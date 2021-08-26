В Челябинской области прогнозируют жаркую погоду и дожди

В некоторых районах региона столбики термометров впервые за долгое время опустятся ниже +30°C

Постепенно температура воздуха в Челябинской области начинает опускаться: сегодня, 26 августа, синоптики областного гидрометеоцентра прогнозируют +29°C. На юге региона по-прежнему будет +37°C. Местами пройдут кратковременные дожди.

Днем в регионе возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +29, +34°C, на юге до +37°C. Ветер южный с переходом на северный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске днем также пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +31, +33°C. Ветер южный с переходом на северный от 3 до 8 метров в секунду.

Уже в пятницу, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах области температура воздуха опустится до +22°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.