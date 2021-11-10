Южноуральцам прогнозируют похолодание

Синоптики предупредили о порывистом ветре и гололедице

В предстоящий четверг, 11 ноября, в Челябинской области ожидаются порывистый ветер и переменная облачность. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в дневные часы температура воздуха будет минусовой.

В ночь на четверг в регионе пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут −4, −9°C, в горах и низинах похолодает до −12°C. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит −4, +1°C. Ветер северо-западный, северный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В ночные часы ртутные столбики опустятся до −5, −7°C, днем поднимутся до 0, −2°C. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду.