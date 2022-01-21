Южноуральцам прогнозируют ясную и безветренную погоду

Утром воздух в регионе будет морозным

Сегодня, 21 января, в Челябинской области прогнозируют ясную и безветренную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха днем будет прохладной.

Этим утром ртутные столбики опустятся до −27°C, в горах будет до −21°C. Днем потеплеет до −10, −15°C, при прояснении столбики термометров покажут до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах возможны туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске погода будет солнечной без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут до −20°C, днем воздух прогреется до −10, −12°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.