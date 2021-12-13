Южноуральцам прогнозируют ветреную и прохладную погоду

Осадков в регионе не ожидается

Сегодня, 13 декабря, в Челябинской области прогнозируют ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров днем покажут до –13°C.

Сегодня утром температура воздуха составит около −17°C, днем прогреется до −5, −10°C, в низинах до −13°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут до −12°C, днем потеплеет до −5, −7°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.