Южноуральцам прогнозируют ухудшение погоды в выходные

В предстоящее воскресенье ожидаются похолодание и дожди

В эти выходные в Челябинской области погода будет переменчивой: в субботу южноуральцам прогнозируют теплую и сухую погоду, но уже в воскресенье значительно похолодает и пойдет дождь, сообщают синоптики челябинского Гидрометеоцентра.

В субботу днем столбики термометров в регионе покажут +13, +18°C, на юге потеплеет до +21°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье будет значительно прохладнее: ночью столбики термометров покажут +3, +8°C, днем — +9, +14°C. И ночью, и днем пройдут небольшие дожди, на юге прогнозируют до умеренных. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы будут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +14, +16°C. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье погода будет прохладной и дождливой: ночью столбики термометров опустятся до +3, +5°C, днем поднимутся до +9, +11°C. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Следующая неделя в регионе будет прохладной: синоптики обещают нулевые и минусовые температуры ночью и не выше +10°C днем. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.