Южноуральцам прогнозируют солнечную погоду без осадков

Утром в Челябинской области будет морозно, днем потеплеет до +16°C

Сегодня, 23 сентября, столбики термометров в Челябинской области поднимутся до +16°C. Утром будет значительно холоднее. В целом погода будет солнечной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В четверг утром в регионе столбики термометров покажут 0°C. На юго-западе будет теплее — до +3°C. Днем воздух прогреется до +11, +16°C. Малооблачно, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы синоптики прогнозируют –1°C. Днем столбики термометров достигнут +11, +13°C. Малооблачно, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.