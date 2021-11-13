Южноуральцам прогнозируют снежные выходные

В отдельных районах ожидаются метели

Эти выходные в Челябинской области будут холодными и снежными. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в некоторых районах ожидаются метели.

В субботу днем, 13 ноября, в регионе столбики термометров покажут 0, −5°C. Облачно с прояснениями, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области также пройдет снег. В ночные часы столбики термометров покажут −5, −10°C, днем — до −6°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в субботу прогнозируют облачную погоду с прояснениями, снег. Днем температура воздуха составит −1, −3°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 14 ноября, синоптики также обещают небольшой снег. В ночные часы похолодает до −6, −8°C, днем воздух прогреется незначительно — до −4°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.