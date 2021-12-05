Южноуральцам прогнозируют снег с дождем и гололедицу

Температура воздуха будет положительной

Сегодня, 5 декабря, в Челябинской области прогнозируют снег с дождем, порывистый ветер и плюсовую температуру. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.

В воскресенье днем в регионе воздух прогреется до −2, +3°C. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах умеренные. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем потеплеет до +1, +3°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Уже в понедельник, 6 декабря, в регионе значительно похолодает. Подробный прогноз будет опубликован на нашем сайте позже.