Южноуральцам прогнозируют прохладную погоду и туманы

Ртутные столбики покажут до +12°C

Сегодня, 21 сентября, в Челябинской области обещают облачную и прохладную погоду. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.



Во вторник утром в регионе столбики термометров покажут +3°C. Днем температура воздуха составит +7, +12°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах области возможны туманы. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске осадков синоптики также не прогнозируют. В утренние часы ртутные столбики покажут +2°C, днем потеплеет до +8, +10°C. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.