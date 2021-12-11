Южноуральцам прогнозируют прохладную и ветреную погоду

Осадки возможны в южных районах региона

Сегодня, 11 декабря, в Челябинской области температура воздуха днем опустится до −11°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность и порывистый ветер.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −14°C, днем воздух прогреется незначительно — до −6, −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, в южных районах местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске осадков не прогнозируют. В утренние часы температура воздуха составит около −12°C, днем — до −9°C. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду.